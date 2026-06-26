地震に見舞われたベネズエラのラグアイラ州で、親族の死を嘆く人々/Federico Parra/AFP/Getty Images（CNN）南米ベネズエラで24日に発生した大地震による死者が少なくとも188人に達した。ロドリゲス国会議長が25日明らかにした。ロドリゲス氏によると、負傷者は1520人、行方不明者は157人に上っている。倒壊または損壊した約250棟の建物のがれきの下には、現在も200人以上が閉じ込められたままになっている。また、約3000世帯が被