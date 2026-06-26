米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。前半17分。相手GKから出たボールを受けた選手に、田中碧がチャージ。巧みにボールを奪ったかに見えたが、ファウルとなった。本田は「なんでやねん！ないよお、ないって言ってるよ、田中碧さんも。なんでやねん、