日本代表ＦＷのプロ入り前の姿が話題になっている。サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が、２６日までに出身大である法大のインスタグラムに登場。「法政大学スポーツ健康学部出身の上田綺世選手。学生時代、えこぴょんと一緒に写真を撮ってくれた上田選手は、その後プロの世界へ進み、今では日本代表としてワールドカップの舞台で活躍しています。」と、プロ入り前に同校のマスコットキャラクター