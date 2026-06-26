米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。前半5分、前田大然が相手のパスをカットしてドリブル。ペナルティーエリア付近で倒れたものの、ファウルはなかった。本田は「あ〜、際どいか。惜しかったけどな」とコメント。前田に対応した背番号5のグズムンド