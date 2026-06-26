日帝強占期の強制動員中に発生した長生炭鉱水没事故の犠牲者の身元を確認するための韓日共同DNA鑑定作業が本格的に軌道に乗った。25日、共同通信など現地メディアによると、山口県警の秋本泰志本部長は同日、県議会に出席し、「宇部市の長生炭鉱で見つかった遺骨のDNA型鑑定に着手した」と正式に発表した。秋本本部長は、鑑定のために採取した遺骨の試料を17日にすでに韓国政府の担当者へ引き渡したと明らかにした。また、「日韓両