メジャーリーグ機構は26日（日本時間）、7月15日（フィラデルフィア）に行われるMLBオールスターのファン投票結果を発表し、指名打者部門でドジャースの大谷翔平（31）が自身初の両リーグトップの得票数334万1257票で6年連続6度目の出場が決定。2001年から03年まで3年連続両リーグ最多得票を獲得したイチロー（マリナーズ）以来、日本選手2人目となった。【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 大谷は16