JR東海などによりますと、東海道・山陽新幹線は車内確認のため、下り線の名古屋と新神戸の間で運転を見合わせています。JR西日本によりますと、博多行き「ひかり731号」の車内でモバイルバッテリーから煙が出て、新神戸駅で消防隊が車内確認をしているということです。運転再開は午前8時35分ごろを見込んでいます。