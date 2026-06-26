香川県善通寺市は、26日午前8時10分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報警報解除のため ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○吉原地区大雨のため避難に時間を要する人は早めに避難してください。○西部地区大雨のため避難に時間を要する人は早めに避難してください。○中央地区大雨のため避難に時間を要する人は