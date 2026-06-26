香川県丸亀市は、26日午前8時10分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報警報解除のため ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○綾歌地区(山沿いの区域)土砂災害発生の恐れがあるため○土器地区(山沿いの区域)土砂災害発生の恐れがあるため○島しょ部土砂災害発生の恐れがあるため○飯山地区(山沿いの区域)土砂災害発生の恐れが