香川県土庄町は、26日午前8時10分に町内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報レベル３土砂災害警報解除のため ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○全域レベル３土砂災害警報発表のため ◆現在地の最新避難情報を確認TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で受け取れます。 ◆避難情報について「高齢者等避難」