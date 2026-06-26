香川県多度津町は、26日午前8時10分に町内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報土砂災害の発生及び大雨による被害発生の可能性が低くなったため ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○全域土砂災害発生及び大雨による被害発生のおそれがあるため ◆現在地の最新避難情報を確認TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無