JR西日本によりますと、26日午前7時46分ごろ、山陽新幹線ひかり371号（名古屋発、博多行）の 車内でモバイルバッテリーが発煙し、新神戸駅で確認が行われました。新大阪駅～新神戸間の博多方面行きの列車で運転を見合わせていましたが、午前8時26分に運転を再開したということです。 消防隊による確認が行われたということです。午前8時半現在、山陽新幹線の新大阪～岡山間で一部列車に遅れが発生していて