広島は２５日、マツダスタジアムの正面グッズショップの壁画をリニューアルすると発表した。開幕から栗林の写真が飾られていた場所に、育成からはい上がり活躍を続ける名原のこん身の１枚が飾られる。壁画は、高さ６・６メートル、幅５・８メートル。７月１日からお披露目される。