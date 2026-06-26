天皇、皇后両陛下の長女、愛子さまは6月22日、東京港区にあるサントリーホールで日本フィルハーモニー交響楽団 創立70周年記念特別演奏会にご臨席された。【写真】“天皇家のバトン”を感じさせる、サントリーホールで両陛下が座ってこられたのと同じシートに着席された愛子さま。ほか、かつての天皇陛下と雅子さまの鑑賞シーンも「この日、愛子さまはお一人で鑑賞されました。万雷の拍手の中、これまでサントリーホールで両陛下