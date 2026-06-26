◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２５日＝後藤亮太】日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦でスウェーデンと戦う。試合中にはスタジアムの巨大電光掲示板にオランダ戦のリアルタイム速報が流れる仕様になっており、オランダが前半３分で先制するとスコアとともにゴールシーンも放映され、開始早々のオランダのゴールにスタン