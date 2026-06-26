◇ア・リーグアストロズ−タイガース（2026年6月24日デトロイト）アストロズの今井達也投手が、25日（日本時間26日）、敵地でのタイガース戦に先発。初回は無失点と上々の立ち上がりを見せた。立ち上がり、先頭・マゴニグルに対しスライダーを4球続け、空振り三振を奪うと、2番・カーペンターもスライダーで三ゴロ。3番・ディングラーにはストレートの四球を与えたが、4番・グリーンを空振り三振に仕留め無失点。2ストラ