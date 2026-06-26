格闘家でタレントの角田信朗（65）が26日までにインスタグラムを更新。「いただきます」を廃止する小学校に疑問を呈した。ストーリーズを更新し「学校給食で『いただきます』『ごちそうさま』を廃止した学校があるらしい」と書き出した。「理由は給食費を払っているのになぜ言う必要があるのか？という一部の保護者の声だそうで」と経緯を推察。「米を育てた水と土育て、運び、調理してくれた方食べ物になってくれた命その