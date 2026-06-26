サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間２６日、グループリーグＥ組のエクアドル−ドイツが行われ、エクアドルが２−１で逆転勝ちした。この試合の結果次第でＦ組最終戦の開始前に日本の決勝トーナメント進出が決まる可能性もあったが、持ち越しとなった。（デジタル編集部）日本はスウェーデン戦で引き分け以上ならＦ組２位以上となり、決勝トーナメント進出が決まる。