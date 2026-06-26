気象庁は京都府南部にレベル4危険警報を複数発出しており、警戒が必要だ。26日午前8時現在、京都府では木津川市、和束町、精華町にレベル4大雨危険警報が発出されている。また笠置町、南山城村、京都市、亀岡市、木津川市、和束町にはレベル4土砂災害危険警報が出されている。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確