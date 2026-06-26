北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）に臨む日本代表のメンバーが発表された。森保ジャパンは勝利の上で１次リーグ首位突破を目指す方針。森保一監督は、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）をこれまでより一列前の右シャドーに起用し、その右ウイングバックにＤＦ菅原由勢（ブレーメン）を配置。ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）は３試合連続先発となった。守備的ＭＦ２試合フ