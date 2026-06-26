日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2694（-6.5-0.24%） ホンダ1410（-4-0.28%） 三菱ＵＦＪ3239（+6+0.19%） みずほＦＧ7759（+34+0.44%） 三井住友ＦＧ6391（+51+0.80%） 東京海上6865（+15+0.22%） ＮＴＴ144（+0.2+0.14%） ＫＤＤＩ2660（-8.5-0.32%） ソフトバンク202（-1.3-0.64%） 伊藤忠1791（-23-1.27%）