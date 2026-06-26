東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.79高値161.95安値161.56 162.36ハイブレイク 162.16抵抗2 161.97抵抗1 161.77ピボット 161.58支持1 161.38支持2 161.19ローブレイク ユーロドル 終値1.1370高値1.1388安値1.1333 1.1449ハイブレイク 1.1419抵抗2 1.1394抵抗1 1.1364ピボット 1.1339支持1 1.1309支持2 1.1284ロ&#12