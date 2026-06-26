◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 - スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)グループステージ突破をかけてスウェーデン戦に臨む日本代表。試合前の練習中には、ピッチサイドで森保一監督と南野拓実選手、吉田麻也選手が話し合う姿がありました。森保監督は今大会、ケガで選出を外れた南野選手と前回のカタール大会で主将をつとめた吉田選手をサポートメンバーとして招集。世界の舞台で長く戦