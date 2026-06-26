【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝栗山紘尚】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２５日、ホルムズ海峡の安全な航行には革命防衛隊への通告が必要だと発表した。イラン政府指定のルートでの通航を求めており、米イランの協議が難航する可能性がある。革命防衛隊は、イランが把握していないルートの利用は「受け入れられず、極めて危険だ」と警告した。国際海事機関（ＩＭＯ）は、航行の安全について海峡の北ルートをイラン