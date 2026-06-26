「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」のお天気キャスターなどを務める中川絵美里（３１）が、ＤＡＺＮの生中継に登場。影山優佳らと現地スタジアムから熱気を伝えた。ネットでも話題となり「中川さん、現地レポゲスト！」「こりゃ今日は勝ったな」「中川絵美里さん、素敵」「中川絵美里さん見たことあるなと思ったら」「ＤＡＺＮの中川