松屋フーズは、2026年6月26日10時から、お得な定期券「MATSUYA PASS」を先行販売します。「松のや」や「マイカリー食堂」なども対象「MATSUYA PASS」は、松屋フーズでの食事が割引となるお得な定期券です。3月登場時に好評だったことから、6月も販売します。今回の「MATSUYA PASS」は、松屋・松のや・マイカリー食堂・松軒中華食堂・松太郎・ステーキ屋松・ステーキ定食松牛の対象メニューが、回数制限なしで何度でも割引でオーダ