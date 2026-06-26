ビーエイブルは７月２９日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して２５７万７５００株の公募と７０万株の売り出し、需要状況に応じて４９万１６００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は７月２１日。主に原子力発電所の建設・保守・廃炉工事を手掛けるほか、再生可能エネルギー事業の開発・運営や健康事業、料飲事業を展開する。主幹事はみずほ証券