【浜松市発】子どもの頃から電子オルガンを弾き、学生時代にはコンピューターとシンセサイザーをつないでバンド演奏。まだDTM（Desk Top Music）黎明期だった頃の話だ。蓑輪さんの傍らにはいつも電子楽器があった。果たして趣味を仕事にすることは幸せなのか不幸なのか……。「人生の時間は限られている。一致しているほうがいいに決まっている」。そう思い、大好きなシンセサイザーをつくるべく、エンジニアとしてローランドに入