― ダウは71ドル高と2日続伸、好決算を発表したマイクロン など半導体株が支える ― ＮＹダウ 51920.62 ( +71.72 ) Ｓ＆Ｐ500 7357.49 ( -0.73 ) ＮＡＳＤＡＱ 25358.60 ( -118.04 ) 米10年債利回り4.392 ( -0.001 ) ＮＹ(WTI)原油 71.92 ( +1.58 ) ＮＹ金 4047.6 ( +38.8 ) ＶＩＸ指数18.89 ( +0.26 ) シカゴ日経225先物 (円建て)71260 ( -131