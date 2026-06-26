「うちの子じゃないんじゃないか？」と言って娘を不安に陥れる父。【漫画を読む】「うちの子じゃない」と幼い娘に言う父だが…!?自身の妊娠をきっかけに育児漫画を描き始めたしゃけなかほいさん(@syake8989)。X(旧Twitter)で公開している「【モラハラ】父親が苦手です【毒親】」は、幼少期に父親から受けたモラハラ体験をコミカルなタッチで描いた作品だ。今回は第4話を紹介するとともに、「お前はうちの子じゃない」と言われた当