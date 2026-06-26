フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。フラれた原因のふくらはぎのアップ画像を公開した。「鮮度100％の本物ふくらはぎです」と自身の生足のアップ画像を投稿。「ふくらはぎの筋肉がありすぎて学生時代にフラれたこともあります」と告白しつつ、「だから隠してきたんだけど出す勇気が持てました（？）みんな、ありがとう、、！笑）」と、フォロワーらの暖かい声