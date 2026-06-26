トランプ米大統領＝19日、ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米上院（定数100）は24日夜、議会の承認なしに対イラン軍事行動を続けることができないよう制限する決議案を否決した。23日に可決したが、その際に賛成票を投じた与党共和党の2人が翻意した。トランプ大統領が圧力をかけたとみられ、交流サイト（SNS）で「勝利」と歓迎した。トランプ氏は24日昼、上院共和党議員団との非公