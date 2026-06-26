【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは25日、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIが、年内に予定していた新規株式公開（IPO）を来年に先送りする方向で検討に入ったと報じた。