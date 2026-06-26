「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）今大会も解説が話題となっている元日本代表の本田圭佑（４０）がＮＨＫの中継に登場。サポートで帯同している吉田麻也、南野拓実とピッチ上で再会し、２人の代表への貢献に言及した。コンビを組むＮＨＫ小宮山アナウンサーとセンターサークル付近に降りた本田は吉田、南野と握手を交わした。その後、リポートで「クローズアップされてないです