米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスでスウェーデンと対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。試合前、本田はスタジアムのセンターサークルに立っていた。放送席ではなく、ピッチから登場。日本選手について「落ち着いているように見える。ほぼ100%突破は決まってるので」と話した。また、夢舞台のセンターサークルに立