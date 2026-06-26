体操女子で2大会連続で五輪出場の杉原愛子（26＝TRyAS）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。中国で開催されているアジア選手権の団体で銀メダルを獲得したことを報告した。 「応援ありがとうございました団体は銀メダルでした引き続き応援よろしくお願いします」とチームの集合ショットをアップ。続く投稿で、胸にかけられた銀メダルの写真もアップした。団体メンバーは、杉原のほか、NHK杯、全日本