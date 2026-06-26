お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が25日夜、自身のXを更新。SNS上における一部“バトル”について、私見をつづった。クロちゃんは具体名などはあげていないが「お金持ちっぽい人達がSNSで言い合いしてるけど、どうでもいいなーって」と突き放した。そして「それが本当でも嘘でも興味ないんだけどねー。インプレゾンビと何も変わらない気がするしんねー」と続けた。このコメントに対し「俺はプロ意識高いクロちゃん