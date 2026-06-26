部下に目標を設定するとき、つい作業の完了や数値の達成をゴールにしてしまいがちだ。しかしそれでは、部下の成長には直結しないかもしれない。「目標＝数値」では、成長が見えない部下に目標を設定するとき、多くの上司が陥りやすい失敗がある。それは、目標を単なる作業や数値に落とし込んでしまうことだ。「今月中にこの案件を完了させる」「売上を前年比で何パーセント伸ばす」といった目標は、一見わかりやすく、管理もしやす