「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）中継するＮＨＫで解説を務める元日本代表の本田圭佑が試合直前のピッチに立った。センターサークルからウオーミングアップ中の日本イレブンを見つめ「みなさん、落ちついてるように見える」と話した。第１戦でコンビを組んだ小宮山アナにピッチに立った感想を問われると「プレーしたくなってくる。行こうかなと」と発言。「今日はとにかく、勝