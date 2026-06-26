気象庁は26日午前7時58分、大阪府河内長野市にレベル4大雨危険警報を出した。関西地方ではレベル4大雨危険警報や土砂災害危険警報が出されており、警戒が必要だ。大阪府では午前7時40分現在、大阪市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市でレベル4大雨危険警報が出されている。また、レベル4土砂災害危険警報が、高槻市、茨木市、大東市、柏原市、東大阪市、四條畷市、豊能町に出ている。また淀川水系寝屋川流域