プジョー408をフェイスリフトステランティス・ジャパンは6月25日、ファストバックスタイルのクロスオーバーモデル『プジョー408GTハイブリッド』のマイナーチェンジモデルを発売した。【画像】新ファミリーフェイスに刷新されたプジョー408GTハイブリッド全16枚2023年7月に日本デビューした現行408は、セダンとSUVを融合させた大胆なプロポーションと、プジョー独自の先進的な『iコックピット』を備えたアッパーCセグメントモデ