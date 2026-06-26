ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は25日（日本時間26日）、7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される球宴の第1次ファン投票が締め切られ、ア・リーグ三塁部門でカミネロ（レイズ）とともに上位2選手に選出された。これで両選手の決戦投票へ進む。岡本は同日本拠地レンジャーズ戦にも「4番・三塁」で先発出場予定。現在、17本塁打、49打点、長打率．457、OPS. 779は「チーム4冠」となっている。球団はチームを支