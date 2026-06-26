【ニューヨーク共同】米東部ボストンの連邦地裁は25日、トランプ大統領が郵便投票の制限を図る目的で出した3月の大統領令について「憲法は大統領に選挙に関するいかなる特定の権限も与えていない」として主要部分を違憲と判断し、差し止めを命じた。政権側は控訴する意向だ。郵便投票は野党民主党支持者の方が利用する傾向にあるとされる。選挙運営に関する権限の多くは各州が持っており、トランプ氏は11月の中間選挙を前に選