エクアドル―ドイツ後半、チーム2点目のゴールを決め喜ぶエクアドルのプラタ（19）＝ニューヨーク（ロイター＝共同）エクアドルが素早い寄せでリズムをつかみ、逆転勝ちした。前半9分、中盤でボールを奪い、パスを受けたアングロがミドルシュートを決めて追い付いた。後半32分には右CKにロドリゲスが合わせ、最後はプラタが左足でゴールにねじ込んだ。ドイツは前半2分にサネが左足で先制点を決めたが、その後はほとんど好機を