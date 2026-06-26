スウェーデン戦で盛り上がる日本サポーター＝ダラス（共同）サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第15日（25日・ダラスほか）1次リーグF組最終第3戦で、日本がスウェーデン戦に臨んだ。上田（フェイエノールト）や鎌田（クリスタルパレス）、菅原（ブレーメン）瀬古（ルアーブル）らが先発した。同組のもう1試合はオランダとチュニジアが対戦。E組は、エクアドルが同組1位のドイツに2―1で逆転勝ちし、勝ち点4の3