こちらはいまの奄美市名瀬の様子です。 この時間は雨や風はまだ強くありません。 台風7号奄美地方に接近しています。 この時間の様子を見てみますと、与論島の西の海上を暴風域を伴って北上しています。 奄美地方が強風域 風速15メートル以上の強風域の中に奄美地方が入っています。 中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。 この後の進路を見て