台風7号は沖縄本島に接近し、北上しています。現在、奄美地方の南部が強風域に入っています。 台風7号は沖縄の西の海上にあって1時間に20キロの速さで北北東に進んでいます。 奄美地方南部が強風域に入っています。 26日夜はじめごろ奄美大島に最接近 台風がこのまま進むと26日夜はじめごろ奄美大島に最接近する見込みです。 台風の接近に伴って風が強くなっています。 与論町で午前4時過ぎに20.1メートルの最大