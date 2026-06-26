曲がる原因は「スウィング軌道の問題」だけではない！曲がりの3大原因とは スウィング軌道、入射角、打点が、曲がりの3大原因 ●打点の修正だけで真っすぐ飛ぶことも スライスやフックが止まらないとき、多くのゴルファーは、スウィング軌道に問題があると考えるようです。 しかし、原因はそれだけではありません。軌道のほかに、「入射角」と「打点」も曲がりの要素になります。 たとえば入射角。クラブというの