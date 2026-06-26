天皇皇后両陛下は、オランダ・ベルギー公式訪問を終え、26日に帰国されます。両陛下は、ベルギーのブリュッセルを出発し、帰国の途につかれました。長年、オランダ王室、ベルギー王室と家族ぐるみの交流を続けてこられた両陛下。オランダでは、国王夫妻とサッカーワールドカップ日本対オランダ戦を観戦し、ベルギーでは、4人のお子さまも交えた国王一家と静かな城の庭で夕食を共にするなど、国王夫妻とプライベートな時間も持たれ