AKB48の山根涼羽（25）が25日夜、自身のXを更新。自身の“信念”をつづった。山根は「私は何があってもTwitterと言い続けます」と言い切った。この投稿に対し、「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が反応し「同志。」とコメントし、共感の意を示した。すると、これに対し山根も「トゥイッターの方だ……嬉しすぎます」と、ひろゆき氏が「トゥイッター」という発音をすることに触れつつ、喜んだ。